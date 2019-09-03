久元第3季業績看升 今年獲利拚成長

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）久元電子自有機台銷售比重持續提升，IC測試代工業務穩健向上，法人估第3季是久元今年營運高峰，今年獲利有機會較去年成長。

展望下半年營運，法人預估第3季將是久元今年全年營運高峰，其中IC測試代工下半年進入旺季，業績可望回溫；另外部分自有機台設備已交給客戶驗收，預估第3季可認列業績，下半年也看好自動光學檢測（AOI）設備及半導體測試設備需求；下半年LED切割挑撿業績拚與去年同期持平。

展望今年營運，法人預估久元今年獲利有機會較去年成長，下半年獲利可較去年同期增加，預估今年獲利有機會超過新台幣4.6億元，每股純益超過3.5元，上看3.6元。

在產品布局，法人指出久元持續提高半導體業務比重，增加IC測試代工業務和IC測試設備訂單，降低LED產品比重。

在IC測試代工部分，久元深耕面板驅動IC、射頻IC、以及微機電（MEMS）晶片、指紋辨識晶片等新產品測試。IC測試設備布局影像感測設備、AOI檢測設備、Mini LED以及無線射頻辨識（RFID）機台設備銷售。

在LED切割挑撿部分，法人表示久元逐漸轉向車用照明LED以及垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）產品應用。

久元主要業務包括IC測試代工、LED切割挑撿、以及機台設備銷售，其中IC測試代工業績占比約45%到50%，LED切割挑撿占比約3成多，機台設備銷售占比約20%到25%。

久元自結7月合併營收新台幣2.35億元，較去年同期2.97億元下滑20.8%，累計今年前7月久元自結合併營收17.72億元，較去年同期19.4億元減少8.6%。久元今年上半年稅後淨利9664萬元，較去年同期1.53億元減少36.8%，上半年每股稅後純益0.75元，低於去年同期EPS1.19元。（編輯：楊凱翔）1080903