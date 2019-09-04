外資猛掃貨 中環強登漲停帶動錸德齊亮燈

（中央社記者韓婷婷台北4日電）光碟片大廠中環繳出連續2季本業獲利好成績，加上減資及併購等效應，獲得外資買盤青睞，8月來大買逾10萬張，帶動中環強登漲停，錸德跟進盤中亮燈漲停。

中環今天延續之前強勢，開高震盪後強攻漲停價9.69元，尾盤漲停委買張數高掛3萬6584張，成交量14萬1744張，股價創下2018年6月以來新高價，帶動股價還在低檔區的錸德持續攀高，盤中一度也亮燈漲停衝上9.76元，尾盤收在9.75元，差一檔漲停，成交量放大到3萬3302張。錸德集團旗下的鈺德漲幅也有6.28%，股價收在11.85元。

中環持續轉型優化產品結構，上半年EPS為0.35元，本業連續2季獲利，董事長翁明顯表示，本業光碟片訂單看到年底，預期下半年毛利率可維持，期望持續獲利。其中第2季單季毛利率拉升到25.17%，年增22.59個百分點，單季每股盈餘達0.18元，累計上半年每股盈餘0.35元，負債比率已降至16%，財務體質也逐步優化。

觀察中環籌碼面，近10個交易日外資買超達6萬9002張，三大法人買超7萬4307張，統計8月1日以來至9月3日止，外資買盤高達10萬2502張，三大法人買超10萬8946張。推動中環股價近來強勢上漲，從8月6日低檔6.63元上漲至今天的9.69元波段漲幅已逾5成。

中環預計9月18日進行減資，減資比率為32.8%，減資後股本為115.89億元，每股淨值將由目前的11.31元提升到16.85元，19日至27日為停止買賣日，30日為新股票上市買賣日。

展望下半年營運面，翁明顯表示，下半年光碟本業看來還不錯，訂單能見度已到年底，CD及DVD市占率達5成，預估明年將持續成長，價格目前穩定，檔案光碟每月持續出貨，預計年底營收貢獻將占光碟產業5%左右，明年占比上看雙位數，應用端涵蓋醫療、國防、教育等。

另外，中環之前砸下10億元、取得日本MitsubishiChemical Holdings Corp （三菱化學控股集團附屬公司）旗下全球知名儲存媒體品牌Verbatim（台灣稱威寶）的業務，預計年底前可完成股權移轉，明年開始貢獻營收，預計每年可貢獻60至70億營收，將開發新的產品，希望帶動獲利同步成長。

錸德近年則積極搶攻B2B光碟領域，受惠於雲端資料庫中心冷儲存需求湧現，AD歸檔光碟滲透率持續攀升，下半年相關產品出貨將逐步放量，將推動錸德營運表現；預期明年可見到另一階段的動能。（編輯：鄭雪文）1080904