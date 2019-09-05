玉晶光擬現增擴產能 因應明年訂單需求

（中央社記者韓婷婷台北5日電）玉晶光為購置生產設備擴增產能因應訂單需求，今天董事會通過決議擬辦理現金增資，預計發行1000萬股，其中購置機器設備等所需資金估新台幣23億元。

玉晶光表示，主要的生產基地在大陸廈門廠，這次募資主要是為了因應明年客戶訂單需求，所需的資金包括購置機器設備及充實營運資金等。

對於大陸廈門廠的需求將透過子公司現增轉投資，由於投資大陸仍需經投審會核准，且投資大陸有募資總額的比率限制，不得超過募得總額6成；實際發行價格及發行條件待主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定，將由市場價格決定。

玉晶光今天公告董事會通過現增案，增資主要用途為償還銀行借款、充實營運資金及長期投資。同時通過決議購置機器設備等，預計所需資金為23億元。機器設備資本支出將由現增支應，透過子公司GLOBALIZE INTERNATIONAL LTD.現金增資，並全數轉投資玉晶光電（廈門）有限公司。

玉晶光大陸廈門廠主要為光學鏡片、光學鏡頭及光學組件等光電產品生產及買賣，實收資本額為1.46億美元（約新台幣45.27億元），這次擬新增資本額6770萬美元（約新台幣21億元）。

玉晶光第1季底才大手筆斥資18.82億元添購機器設備，是6年來最大投資，對應在今年以來營收表現呈現高角度成長；今天再公告將購買23億元購置機器設備，業界解讀主要是因應蘋果多鏡頭及新增應用訂單需求。

玉晶光今年在新iPhone的鏡頭訂單大有斬獲，除了前置鏡頭外，後置鏡頭則供應廣角及超廣角2顆鏡頭，配置在3款新機上，由於今年良率表現不錯，首度在新機上市就已通過後置鏡頭認證出貨，也進一步推動玉晶光營收從3月開始就見到顯著的跳升，7月更一舉衝上12.83億元，月增率49.66%，年增67.3%。（編輯：蘇志宗）1080905