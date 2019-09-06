鴻海第3季業績看同期新高 早盤小漲市值近1.05兆

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海自結8月營收創歷史同期新高，今天早盤股價最高來到75.7元，小漲1%，市值接近新台幣1.05兆元。法人預估鴻海第3季業績可創同期新高

鴻海自結8月合併營收3988.15億元，較7月增加0.2%，比去年同期成長0.51%，創歷史同期新高。

累計今年前8月鴻海自結合併營收3兆137億元，較去年同期億元成長3.89%。法人指出鴻海前8月營收也創歷年同期新高。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.35兆元，上看1.4兆元，較第2季成長15%以上，上看19%，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備，不過仍須觀察美中貿易戰變數。

蘋果將在美國時間9月10日上午舉行特別活動，外界一般預期蘋果將推出新款iPhone產品，鴻海第4季可望持續受惠iPhone新品組裝旺季需求。

市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕、以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。（編輯：黃國倫）1080906