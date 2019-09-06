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學者看5G頻譜競標 標金過高不利產業發展

最新更新：2019/09/06 20:46
台灣大學電機工程系及電信工程研究所教授林宗男6日指出，5G第一波頻譜競標是否成功，不是看標金衝到多高，而是有多少業者能投入這個產業。中央社記者吳柏緯攝　108年9月6日
台灣大學電機工程系及電信工程研究所教授林宗男6日指出，5G第一波頻譜競標是否成功，不是看標金衝到多高，而是有多少業者能投入這個產業。中央社記者吳柏緯攝　108年9月6日

（中央社記者吳柏緯台北6日電）台大教授林宗男今天指出，5G第一波頻譜競標是否成功，不是看標金衝到多高，而是有多少業者能投入這個產業。他認為，如果最後標金太高，反而會影響未來5G產業的發展。

底價新台幣300億元的5G頻譜競標4日開放申請，不過各家電信業者都仍按兵不動，尚未有人遞件申請。由於市場上「標金無上限」說法不絕於耳，因此對於接下來的競標金額也成為外界關注的重點。

台灣大學電機工程系及電信工程研究所教授林宗男指出，5G有高速、大頻寬、低延遲與支援大量連線通訊等特性，不只用於通信，未來可以進行垂直產業整合，應用在AI、智慧製造等領域，前景看好。

不過，即便5G的發展性很廣，但林宗男認為，現在仍是還沒長大的金雞母，因此政府在面對接下來的競標時，不宜放任標金衝得太高，否則5G尚未開始發展，但先大幅增加電信業者的成本，儼然是殺雞取卵，未來不論是發展電信服務或是和其他產業合作，都不是好事。

林宗男表示，這次5G頻譜競標是否成功，最重要的關鍵在於有多少人能夠進到5G產業競爭，而並非標金是否又破紀錄。

此外，這次的5G競標也讓規模較小的業者擔心，受到大型業者夾殺以至於沒辦法標到理想的頻譜，對此林宗男不諱言，在現行的商業模式中，如果沒有提供有別於其他既有業者的服務，確實不易在市場競爭中殺出重圍。他建議規模較小的業者應找出其他的商業模式、提供其他大型業者所沒有的服務藉此成為自己的招牌，並在往後與既有業者競爭。

根據NCC規劃，今年年底的競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬、1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬。

回顧2013年NCC推動4G第一波釋照時，總共釋出700MHz、900MHz、1800MHz三頻段，總計270MHz頻寬。當時共有6家業者參與競標，最後歷經了40天，總計393回合的出價，最後結標金額達新台幣1186.5億元，遠高於底價359億元。（編輯：蘇志宗）1080906

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