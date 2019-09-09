中國振興措施加美降息機率增 亞股大多走高

（中央社香港9日綜合外電報導）中國人民銀行上週宣布最新振興經濟措施，加上美國最新就業數據未達標，升高聯邦準備理事會（Fed）本月降息可能性，亞洲股市今天在一週伊始大多走高，延續上週漲勢。

中國人民銀行6日宣布全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，來到12年低點，總計可以釋出超過1000億美元資金，提供拚經濟的銀彈。

隨著和美國之間的貿易戰衝擊擴大，中國昨天公布進出口數據萎縮，市場臆測北京政府可能會採取進一步措施。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「憂心貿易戰歹戲拖棚的疑慮侵蝕中國企業的信心，且無論最終怎麼拆解經濟數據，都強力指向人行將動用貨幣政策。」

亞洲投資人普遍對人行舉措感到樂觀，同時美國最新公布的就業數據不如預期，升高聯準會本月降息的可能性。

就業數據未達標意味著美國這個全球最大經濟體同樣也感受到貿易戰的衝擊，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）6日在演說中表示，聯準會將採取適當行動確保經濟持續擴張，同時指出美國經濟成長正面臨「重大風險」。

香港股市今天在獲利了結賣壓，以及週末再傳暴力衝突的持續數月示威抗議疑慮未消，終場微幅收低。

港股恆生指數收盤小跌0.04%。上海綜合指數收漲0.84%；深圳綜合指數收盤上漲1.91%。

至於亞洲其他股市，日本日經225指數收漲0.56%；韓股Kospi指數收高0.52%；台北股市收漲0.19%；新加坡股市小漲0.06%；澳洲雪梨股市微漲0.01%。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080909