遭指半數本土化承諾跳票 CIP喊冤：期限內補件

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）媒體報導離岸風電開發商CIP半數本土化承諾跳票。CIP澄清，已近百分百達成工業局公布產業發展目標，甚至部分項目提前時程；初審結果需再補件之處，也將在期限內完成。

自由時報報導，風場開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）選用的風機系統菱重維特斯（MVOW），不過，卻無預警將組裝廠「拉回」丹麥，導致原定在台灣生產的機艙罩與鼻錐罩等重要零件跳票，恐波及其他國產化項目。另外，CIP在國產化16項要求中恐有半數無法達到。

CIP今天發出新聞稿說明，CIP是今年首個提交產業關聯方案的開發商，2023、2024年國產化項目共27項，範圍涵蓋風機零組件、水下基礎、電力設施、海纜，以及各種海事工程規劃及製造等內容。

CIP說，已近百分之百達成工業局公布產業發展目標，甚至提前多個國產化項目時程，以及加碼本土採購。舉例來說，與台船環海簽署風機運輸暨安裝合約，期程比政府要求提前3年，裝置容量多552MW；陸上變電站政府要求國產化只需3項零組件，不過，CIP以統包方式整場下單東元電機，超過政府要求。

CIP說明，然而，工業局規定的國產化項目中，因台灣無法生產海纜，以及風機PCS功率轉換系統因牽涉侵犯國際專利權，確定無法技轉台灣。因此，CIP用超前超額的方式採購來達成國產化目標。

CIP強調，MVOW從未說過要撤廠，機艙PCM組裝廠持續進行且也包含在這次國產化報告，絕非如報導中指出被「拿掉」。除了政府要求的項目外，MVOW還額外主動加碼4個國產化項目，且已與台廠簽約。

CIP表示，對於報導中政府官員表示初審結果需再補件的部份，CIP也將在期限內完成。

經濟部工業局官員接受中央社記者採訪時說，目前仍在審查階段，工業局不針對個別業者做說明，也無法回應應補件項目數量。不過，開發商須提出提出已簽約、具有效力的文件佐證，工業局才能藉此評斷是否通過產業關聯執行方案。若業者有不足之處，需11月15日期限前再提出相關文件，「業者提早送，工業局就提早審」。（編輯：張均懋）1080910