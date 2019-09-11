堤維西售後維修產品獲利升 法人估今年業績創高

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）車燈大廠堤維西AM產品獲利看增，稼動率維持高檔，法人估堤維西今年業績有機會創新高，獲利拚歷年次高。

展望今年表現，法人預估新台幣匯率相對貶值、加上產能利用率維持高檔，今年堤維西毛利率可提升到23%左右。

此外堤維西在售後維修市場（AM）獲利可望持續提升，主要出貨北美市場氣候有利AM產品銷售。

觀察今年下半年在中國汽車原廠（OE）市場表現，法人表示，中國官方陸續推出刺激車市政策，加上整體車市庫存水位降低，預期銷售狀況有機會回穩，預期今年下半年堤維西認列轉投資大茂偉瑞柯可望有投資收益。

法人預估堤維西今年業績可望成長7%到9%區間，創歷年新高，稅後淨利有機會年增4成，創歷年次高，每股稅後純益上看2.8元。

若從市場比重來看，北美市場占比約4成，歐洲占比約25%，台灣占比約10%，AM和OE產品比重約9比1。

法人指出，堤維西在中國大陸OE事業主要透過合資的大茂偉瑞柯經營，主要客戶包括福特、長安等車廠。

堤維西自結8月合併營收新台幣14.76億元，較去年同期14.21億元成長3.84%，累計今年前8月自結合併營收119.7億元，較去年同期110.73億元增加8.09%。（編輯：鄭雪文）1080911