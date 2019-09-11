櫃買獲美SEC認可 大幅提升來台投資便利性

（中央社記者韓婷婷台北11日電）櫃買中心9月初取得美國證券交易委員會（SEC）「指定境外證券市場」（DOSM）認可，將有助櫃買市場吸引美國投資機構將其納入成為投資標的，也讓上櫃公司至美國籌資更便利。

櫃買中心表示，取得美國SEC「指定境外證券市場」認可，代表櫃買市場的監理機制、交易制度的安全性及公平性獲得國際肯定。尚未取得指定境外證券市場認可前，美國投資者需向美國SEC申報才能投資櫃買市場，取得此認可後，無需向美國SEC申報即可投資櫃買市場。

櫃買中心表示，獲得SEC認可不但簡化投資流程，且降低投資機構審核標的成本，將可吸引美國投資者將櫃買市場納入投資標的，大幅提升美國投資者進入台灣資本市場便利性，預期可提高外資參與意願。

櫃買指出，此一認可除有助於外資參與櫃買市場外，亦是櫃買中心強化對上櫃公司服務的具體表現，例如在美國辦理公開發行募集資金時可免受緘默期不得公布相關研究報告及進行宣傳促銷限制；不但外資進入櫃買市場更便捷，上櫃公司於美國資本市場募資更容易，櫃買中心也進一步提升國際形象，創造三贏的佳績。（編輯：張均懋）1080911