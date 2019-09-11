世新副校長陳清河 任中天獨立審查人

（中央社記者吳柏緯台北11日電）NCC今天討論中天電視台限期改正案，根據轉述，中天聘任的獨立審查人、世新大學副校長陳清河出席委員會時承諾，落實媒體自律，同時將政論節目與新聞節目切割。

國家通訊傳播委員會（NCC）在今年3月27日，對中天電視台提出補足新聞部人力、落實獨立審查人制度等要求並限期改正。中天電視台於今年7月1日聘任世新大學副校長陳清河擔任獨立審查人，並於今天首度赴NCC詢答。

NCC發言人蕭祈宏會後轉述，陳清河在答詢時指出，獨立審查人制度在台灣電視媒體首度執行，接任後持續了解這個角色的定位，並比較國外的做法。陳清河今天向委員會表示，「自律」是事後的機制，而獨立審查人的角色應該是事前機制，也就是不論是電視台的自律、公平，都是獨立審查人必須在事前就要求、把關。

據轉述，陳清河也提到，已經要求電視台內部了解為什麼收到民眾的大量投訴，以及主管機關為什麼提出這些要求。此外，陳清河也主動告知委員會，在這2個月以來，中天電視已經做到了新聞節目與政論節目的切割，新聞不會引述政論節目的材料。同時也積極處理民眾的投訴，以及內容以多元、非特定的方向進行，並要求電視台員工不得涉及集團的商業事務。

但目前陳清河仍為世新大學副校長，獨立審查人一職為兼任，有人認為恐怕無法落實此一職務的責任。對此，陳清河在答詢表示，獨立審查人是獨立與客觀，獨立於體制之外，如果成為專職，那可能會變成體制的其中一部分，就不太能獨立觀察。

蕭祈宏表示，經過今天的會議後，委員會仍有不同意見，有委員認為中天電視是不是真的改善了、落實電視台的自律規範等，都需要再觀察一段時間。因此決定續行審議，後續仍持續觀察改正情形、檢視營運狀況與內容呈現，作為往後評鑑換照的審查重點。

對於相關議題，記者致電陳清河，但截至晚間9時，都未能聯繫上。（編輯：張均懋）1080911