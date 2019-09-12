房市928檔期 北台推案1536億創近6年新高

（中央社記者韋樞台北12日電）房市研究單位住展雜誌統計，今年房市928檔期北台灣推案量高達新台幣1536億元，年增44%，創近6年來新高。住展雜誌分析，房市買氣復甦，大選未再現打房議題，反而選前出現推案潮。

據住展雜誌統計，今年北台灣928檔期預計推案量達1536億元，較去年大增約400餘億元，年增約44%，創下2014年以來，近6年同檔期推案量最高峰。其中新北市推案動能最強，預估可達704.5億元，其次是桃園約有301.5億元，北市則以298億元居第3，新竹約202億元案量，至於基隆與宜蘭，各有約12.5億元、17.2億元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，928檔期產品定位上，台北市仍以小宅為主流，70坪以上大坪數僅占總案量2成多。值得注意的是，雙北928檔期推案，出現建商部分產品定位大風吹的情況，也就是過去推小坪數者改推大坪數，過去推豪宅者卻改走小宅路線。

何世昌指出，新北市928檔預估推案量近700億元，推案集中於板橋、新莊、汐止等地。其中，板橋案量逼近200億元、新莊約150億元、汐止近百億元，這3區案量接近450億元，占新北市總量逾6成。

桃園市928檔期推案集中在龜山、桃園等區，尤以龜山區高達約150億元居冠。龜山今年推案大爆量，從年初至今供給量非常大，光是A7重劃區就有多起建案登場，且因親民的2字頭房價，今年成交活絡，建商推案信心居高不下。

何世昌認為，928檔期推出新建案的強銷期肯定會與總統大選重疊，與去年九合一大選期間，建商推案多選擇避開不同，此次採取正面迎敵，意味著建商信心更強，同時也評估大選影響房市買氣有限，總統大選打房議題偏淡，外在環境利多激勵建商推案信心，因此建商才敢如此大膽的決定，至於買氣好壞則是第4季要注意的重點。（編輯：黃國倫）1080912