光學鏡頭出口額超越日本 全年有望創新高

（中央社記者廖禹揚台北16日電）台灣光學鏡頭今年1到7月出口金額12.1億美元，首度超越光學鏡頭出口大國日本，經濟部統計處指出，截至8月底，光學鏡頭出口額年增9.6%，全年可望再創新高。

光學鏡頭應用廣泛，根據統計處統計，台灣光學鏡頭近5年產值大多維持在新台幣600億元以上，今年上半年產值增加至316億元，較去年同期增加13.9%。

統計處表示，行動裝置鏡頭在整體光學鏡頭總產值，近7年來大幅提升，由2012年的45.5%增至今年上半年的81.9%，雖然進入成長高原期，但高階智慧型手機逐漸往多鏡頭發展，加上機車輔助駕駛、自動車等車用電子鏡頭需求增加，仍有相當挹注。

台灣光學鏡頭以出口為主，外銷比率超過9成，今年1到8月出口14.6億美元，年增9.6%，統計處副處長王淑娟表示，若維持此成長態勢，全年出口額有望超越2017年的最高紀錄20.76億美元。

值得注意的是，台灣光學鏡頭今年1到7月出口額12.1億美元，首度超越日本的11.6億美元，王淑娟表示，日本過去為全球光學鏡頭最大出口國，近年德國、中國大陸後來居上，名次產生波動，不過日本出口額排名仍約維持在全球前2名。

台灣光學鏡頭主要出口至中國大陸及香港，占68.4%，其次為越南16.5%。而受到國際資訊電子業者前往越南投資設廠帶動，對越南出口占比增加最多，2018年較2012年成長18.3個百分點；對日本出口則因相機需求大幅減少，較2012年大減33.5個百分點。

觀察在主要出口國家市占率，台灣1到7月在中國大陸及香港進口市場以市占率47.6%居冠，領先日本的25.4%及南韓的6.8%，與2012年相比成長33.6個百分點。（編輯：鄭雪文）1080916