台灣股市期權策略系列指數12月上線

（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所今天宣布，旗下子公司台灣指數公司與台灣期貨交易所共同簽訂指數合作契約，將首次以股票結合期貨、選擇權的操作策略編製「台灣股市期權策略系列指數」。

證交所表示，台灣股市期權策略系列指數進行期、現貨跨市場指數合作，這項金融創新將進一步滿足投信公司發行指數股票型基金（ETF）、證券商發行指數投資證券（ETN）、認購售權證，及機構投資者的指數應用需求。該系列指數將委託證交所計算發布，預計今年12月正式上線。

證交所說明，針對台灣資本市場發展，由證交所發行量加權股價指數等發展成期交所掛牌期貨、選擇權的契約標的，已成長為流動性與交易量俱佳的旗艦商品。

證交所指出，國內ETF市場蓬勃發展，ETN也漸受到投資人青睞，商品發行人反映，期盼有依據台指期或台指選擇權所編製的指數可運用，且機構法人希望有組合期、現貨的策略型指數金融商品可投資。

為呼應資本市場對上述新金融商品需求，證交所、期交所、台灣指數公司共同研商合作開發「股市期權策略指數」，業者可據以發行新的指數金融商品，在股票市場交易，提供投資人更多元的指數化投資選項，將可增益股票、期貨市場的流動性，進而活絡資本市場、豐富金融投資生態（Ecosystem）體系。

證交所解釋，「股市期權策略指數」可涵蓋範圍包括運用期貨、選擇權契約價格組合而成的期權型指數，例如「台期貨指數」可將長期持有多頭部位的累積投資績效給予指標化。

以及結合股價指數與期貨、選擇權契約的策略型指數，例如「掩護性買權（Covered Call）指數」以結合股價指數與選擇權契約等成分，可表彰投資標的指數績效，並賣出選擇權期能增益投資報酬表現。

另外，結合期權指數與股價指數的組合型指數，例如參考國外避險基金常用的市場中立（Market Neutral）策略，持有股票組合同時賣出對應單位的指數期貨契約，融合多空部位的操作策略，可設計編製「市場中立指數」；還有利用以上指數再編製的槓桿及反向指數。

目前台灣指數公司與期交所雙方已取得共識，將先編製「台股期貨指數」、「市場中立指數」及「掩護性台指買權指數」3種專屬台灣本地市場、具有跨資產類別特色的策略型指數，可供ETF、ETN、權證或店頭市場結構型商品發行人運用，以滿足市場多元需求，促進金融投資商品多元化。（編輯：鄭雪文）1080916