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EMO展台灣創3紀錄 首度成為第2大參展國

最新更新：2019/09/16 22:54

（中央社記者潘姿羽漢諾威16日電）歐洲工具機大展（EMO）16日登場，台灣今年創下3個「首度」紀錄，參展廠商家數創下歷史新高、首次成立台灣智慧機械形象館，且台灣首次成為第2大參展國。

台灣工具機廠及零組件業全力搶攻歐洲市場，今年共計有友嘉集團、上銀集團、程泰集團、東台集團、台中精機、永進機械、大立等239家廠商報名參展。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，今年不只參展廠商家數創下歷史新高，台灣也首次成為第2大參展國；他這次前來德國漢諾威參展，看到台灣這麼小的國家，展現強大實力，「深刻感受到身為台灣人的光榮」。

特別的是，今年貿協在EMO展投注相當龐大資源，替台灣參展廠商造勢，首度設置台灣智慧機械形象館，並舉辦國際記者會，透過VR互動展現台智慧製造相關系統及發展進程，也邀請友嘉、遠東、徠通、興源及福裕等代表性大廠，針對台灣智慧機械發展及如何協助全球製造業明日創新展開對談。

貿協秘書長葉明水表示，這次台灣廠商是個別參展，貿協因而設置台灣智慧機械形象館，希望集各家企業的大成，讓國際更全面了解台灣的特長與能量。（編輯：蘇志宗）1080916

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