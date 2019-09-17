地緣政治和不確定性疑慮拖累 亞股走勢分歧

（中央社香港17日綜合外電報導）亞股今天受地緣政治疑慮和未來不確定性等因素影響走勢分歧，投資人靜待美國聯邦準備理事會本週會議結果。隨著貿易戰緊張緩和，加上全球央行最新寬鬆政策，市場本月氣氛樂觀。

沙烏地阿拉伯石油設施週末期間遭到攻擊，導致紐約和倫敦油價雙雙飆漲近15%，並在亞洲盤早盤守住大部分的漲幅。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）首席市場分析師休森（Michael Hewson）說：「中東地緣政治不確定性確實不是新聞。不過，即便以近來標準來看，昨天的油價急漲，依然是歷史性震盪。」

「震盪波動的幅度令人憂心這種漲幅一旦持續下去，原本早已受到需求減緩影響的全球經濟恐怕會進一步疲軟。」

外界雖擔心中東衝突一觸即發，但觀察家認為，可能性不高。萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示，雙方都無意動手。

海利說，最可能發生的情況是，伊朗被施以更嚴峻的制裁。但他指出：「沙烏地阿拉伯的石油基礎設施顯然比想像中更為脆弱，未來的油價將會反映這種風險溢價。」

分析師表示，美國聯邦準備理事會（Fed）18日召開決策會議，可能會將沙國石油設施遭攻擊對經濟和價格的影響納入考量，而在決策會議後暗示將會降息。

此外，中國財政部副部長廖岷18日將率團訪美，為10月登場的美中經貿高級別磋商做準備，也為市場帶來正面消息。

亞股今天表現走勢分歧，港股恆生指數收跌1.23%；上海綜合指數收挫1.74%；台灣股市收跌0.22%。

日股日經指數收盤微漲0.06%；韓股Kospi指數收盤小漲0.01%；澳洲雪梨股市收漲0.33%；新加坡股市收跌0.65%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080917