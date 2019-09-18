電商讓利搶新賣家 備戰下半年旺季

（中央社記者吳家豪台北18日電）為搶攻下半年電商旺季，蝦皮購物今天宣布，即日起至10月13日新賣家進駐可享前3個月成交手續費全免優惠，預估將吸引3萬名新賣家；商店街日前也針對新店家推出成交手續費0%的專案。

蝦皮購物去年12月將成交手續費調漲到1.49%，今年7月1日再調高到2%，引起部分賣家抱怨獲利縮水。

為吸引更多新賣家進駐，蝦皮購物今天推出「新家最蝦趴」活動，凡是在奇摩拍賣、露天、商店街個人賣場等其他電商平台已有個人賣場、過去從未在蝦皮購物開設賣場的新賣家，在10月13日前填寫報名表後經審核資格成功，即可享前3個月成交手續費全免。

透過這次活動，蝦皮購物預估將在雙11（11月11日）開跑前吸引超過3萬名新賣家駐站。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰說，這次在雙11前夕推出活動，目的是募集更多優質賣家，不僅能增加蝦皮購物站上的商品選擇，平台所具備的高活躍用戶數量、高流量也能為賣家拓展品牌能見度，滿足消費者更多的購物需求。

PChome網路家庭旗下網路開店平台「商店街」日前宣布，即日起至9月30日加入的新店家，開店營業的前12個月每月營業額在20萬元內，成交手續費由商店街幫店家買單。以目前收取2%到5%成交手續費計算，新店家一年最多可省下12萬元。

商店街營運長黃淑琳表示，商店街持續在店家數與平台商品數都創新高，加上年度相關行銷方案推動與補助經費上的調整收斂，今年第2季逐步將現有營運動能轉化成營收業績，4月營業淨利首度轉正，將持續催化並帶動平台業績再成長。（編輯：黃國倫）1080918