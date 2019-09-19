循環經濟促產業轉型 工研院：可催生更多大企業

（中央社記者韋樞台北19日電）工研院與國營事業今天舉行「2019亞太循環經濟論壇」會前會。工研院表示，循環經濟是產業轉型重要策略，亦是國際大廠的嚴格要求，台灣循環經濟研發能量大，可催生更多大企業。

為呈現全球循環經濟的產業趨勢與台灣的企業實踐成果，循環台灣基金會將於10月16至18日於高雄展覽館舉辦「2019亞太循環經濟論壇—新契機」，今天與經濟部、環保署、合辦單位工研院及台糖、台電、中油、中鋼一同辦理會前記者會。

經濟部次長曾文生表示，論壇10月中在高雄舉辦，主要是因為大部分物質資源，包括鋼鐵、石油、煤的進口都在高雄；台灣一向是事業廢棄物回收率超高的國家，其他多國已遇到廢棄物處理的問題，希望台灣的經驗願景和想法可以大力協助。

曾文生指出，行政院也成立循環經濟的跨部會推動小組，因為循環經濟不是一個產業，而是產業面對未來新經濟生產模式的觀念改變，面對更多的消費和人口，它可以有效節約資源和能源。因此經濟部決定從國營事業推動循環經濟，例如以材料來分類，中鋼負責鋼鐵生產後廢棄物再利用，生質材料由台糖負責，石化材料由中油來做。

曾文生說，發展循環經濟首要是推動「技術」，例如未來會使用更多太陽能板取得能源，太陽能板的回收關鍵在技術，工研院擁有回收再利用的技術。未來更要思考的是這些產品會到處流通，如何讓這些產品最後回流到可以有效利用的廠商手上，例如可以用租賃代替銷售，或是廠商自行回收再精煉，這些都是政府的法規和制度要推動的事。

循環台灣基金會董事長黃育徵指出，未來在循環經濟的競爭不是大企業贏小企業，而是速度快的贏過慢的，未來推動事情的背後要思考20年後的台灣，20年後下一代會活在什麼樣的台灣，這是永續要培育的願景；其次，基金會要從事政策引導及商業模式的改變來提升資源使用，把循環經濟制度化系統化，落實永續經營與效率。

工研院副院長彭裕民表示，循環經濟若是不推動，現有經濟模式可能會不見；例如大廠商要求用可分解、可回收、不可一次性的材料或產品，若台灣不做，產業勢必受影響，所以危機會是台灣重要的機會。

彭裕民說，東南亞國家燒稻草，亞馬遜森林失火，其實這些都是可以不必發生的事，例如工研院協助泰國研究如何讓稻草糖化做生質材料，台灣會有超大的能量；但有人會問他，工研院能再創造另一個台積電嗎，他的答案是在循環經濟的世界會塑造更多類似台積電的企業。

永光化學董事長陳建信說，永光化學從30多年前聘請化工教授，將很多製程中的副產品再製成新產品，可以減少廢棄物再創新產品，例如製程中低濃度硫酸再添加其餘物質後變成硫酸亞鐵，省去廢水處理和鹼的費用。

基金會表示，論壇邀請英國、德國、丹麥、荷蘭、盧森堡、菲律賓、新加坡、中國與日本等14位國際講者、49家台灣實踐單位演講，並安排生物、紡織、金屬、塑膠、產業共生等5條循環經濟參訪路線，讓400位海內外參與者能夠深入理解與交流，探討循環經濟趨勢下的新契機，找出適合亞太地區的循環路徑。（編輯：林興盟）1080919