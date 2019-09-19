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台灣國際美容展打開知名度 拚10年內成亞洲指標展

最新更新：2019/09/19 13:11

（中央社記者廖禹揚台北19日電）2019年台灣國際美容展今天起在台北世貿一館展出，外貿協會祕書長葉明水表示，希望藉此展覽幫助國內美妝產業打開國際知名度，並期許未來10年內成為亞洲指標性的美妝專業展。

台灣國際美容展邁入第4年，主辦單位中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水受訪表示，台灣美妝品質好，但缺乏品牌，除了透過各種行銷方式加強品牌推廣及海外行銷，也希望藉由美容展建立平台，廣邀海外通路、買主來台採購，帶動商機。

全球化妝品市場預估在2021年將達到6011億美元，葉明水指出，台灣美妝產業登記公司多達1045家，過去9年來持續成長，2018年出口額已成長至8.32億美元，年增11.33%，雖然市占率還是不高，但台灣有生技醫藥、本土花草等特色，具有相當大的發展潛力。

葉明水也說，美容展規模一年比一年大，今年邀集65家國內外廠商參展，包括來自美國、日本、韓國、泰國、紐西蘭及中國等6國的美妝業者，預估將有逾千家國內外買主及通路商來參觀，相信在自有品牌及代工都會帶來不錯商機。他也期許，未來10年內，台灣國際美容展可以成為亞洲指標性的美妝專業展。

2019年台灣國際美容展9月19日至21日在台北世貿一館D區展出，並同步規劃台灣美妝產業國際論壇、微笑化粧品系列講座、美力覺醒講座，希望藉由國際市場分析、化妝品原料、專業醫學等多樣角度活動，進一步促進買氣。（編輯：楊玫寧）1080919

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