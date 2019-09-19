興達電廠空污改善 台電：污染物削減75%

（中央社記者廖禹揚台北19日電）台電今天表示，興達電廠去年總空氣污染物排放量與約10年前相比削減75%，顯見空污排放改善成效，台電也持續推動燃氣機組更新改建計畫，籲請各界共同合作對抗空污。

對於環團今天透過記者會表示，興達電廠是南部地區空品及健康殺手的指控，台電下午發布新聞稿澄清，興達電廠空氣污染物排放濃度皆符合、甚至低於中央及地方政府環保排放標準。

台電表示，根據環保署資料，電力業僅占國內PM2.5污染源之4.5%至9.9%，顯示電廠非空污主因，但台電仍持續投入興達電廠空污改善工作，自民國80年起至今已投入309億元改善空污排放，包含興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設及更新、擴建靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等。與88年相比，興達電廠總空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減75%。

此外，在空品不良季節，興達電廠配合執行燃煤機組友善降載及自主降載措施，自104年起至108年8月底已累計降載860次、減少發電近33.4億度（含歲檢修）。

台電並表示，興達電廠既有燃煤機組未來在秋冬空污季時將停止運轉2部機組，另外2部則削減至70%用煤量，預估秋冬季整體可減少燃煤量6成；其中燃煤1、2號機組更將提前於112年底除役，3、4號機組於113年底轉為備用機組，並於備轉容量率低於8%才啟用，屆時，在供氣穩定前提下，會優先調度天然氣發電。

台電強調，能源轉型與增氣減煤需要時間，須按部就班逐步達成，包括考量天然氣供應、機組調度及用電成長等問題，不能隨興無止盡減煤及限用機組。

台電表示，希望興達電廠持續改善空污同時，也能繼續為全民來發電，目前推動的燃氣機組更新改建計畫，更新設置3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩。（編輯：黃國倫）1080919