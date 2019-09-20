網購結盟生鮮配送平台 布局最後一哩路

（中央社記者吳家豪台北20日電）電商業者富邦媒旗下momo購物網今天宣布與生鮮快速配送電商平台「熊媽媽買菜網」結盟，針對雙北地區首波導入2300項商品，預期將帶動生鮮品類新客戶成長3成。

隨著網購消費型態愈趨成熟，民眾透過網購採買的品類也愈來愈多元，包括一般日常用品、3C家電、美妝保養的選購配送，甚至對於需冷藏、冷凍配送的生鮮食材需求也日益攀升。

momo購物網觀察站上銷售數據，生鮮水產銷售年增逾5成，消費客群以35歲至50歲為大宗，消費主力來自五大都會區，代表著生鮮水產在網購市場的需求與商機可期。

momo購物網表示，透過雙品牌合作不僅能讓網站內的生鮮商品選擇更豐富，也能拓展生鮮配送服務的最後一哩路，可望帶動生鮮品類新客戶成長3成。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月合併營收約新台幣42.6億元，較去年同期成長25.7%；累積今年1至8月合併營收約318.7億元，年增約20.7%。

2017年第4季富邦媒啟用北區物流中心，去年第1季積極布建衛星倉儲，已有10座衛星倉儲加入營運，分別位於大台北地區、桃園、台中、彰化、台南、高雄等地，有助紓緩北區物流倉儲配送壓力；南區物流中心將落腳台南，預計2021年下半年試營運。（編輯：郭萍英）1080920