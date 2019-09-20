全球採購大會聚焦醫材美妝 新興市場買氣旺

（中央社記者廖禹揚台北20日電）外貿協會今天舉辦今年第3場全球採購大會，聚焦醫材、美妝及零售通路消費品，邀集33國、120名買主來台採購，其中4成為新興市場買主最多，新南向國家買主則占3成居次。

中華民國對外貿易發展協會今年改變以往全球採購大會做法，調整為分成4場在產業聚落舉辦，今天主要瞄準醫療器材、美妝及零售通路，外貿協會祕書長葉明水在開幕致詞表示，全球貿易成長放緩，但醫材、運動用品及美妝等產業仍保持成長，其中美妝更連續10年維持成長動能，實屬不易。

今天的採購大會共安排513家供應商與各國買主進行1265場次洽談，國內許多知名供應商都報名參與，包括上銀科技、邦特、威強電、葡萄王生技、雄獅鉛筆、歐都納、歐萊德、森田藥妝、軒郁等。

國外買主以新興市場占4成最高，其中墨西哥買主最多，主要採購美妝產品，其次為保加利亞及匈牙利；新南向市場買主則占3成，以泰國買主最多，主要採購醫材及美妝，其次為新加坡、緬甸及印度。

外貿協會先前在3月針對資通訊、智慧城市與綠能，7月針對手工具、機械及自行車舉辦全球採購大會，後續將在9月於台南舉辦汽車零配件、產業機械與扣件採購大會，4場商機上看新台幣620億元。（編輯：鄭雪文）1080920