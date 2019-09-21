漢翔勞資旗罕見齊飄揚 共同打拚優良企業形象

（中央社記者韋樞台北21日電）研製的新式高教機即將出廠之際，漢翔航空企業工會展現創舉，將工會旗、公司旗和國旗等3旗齊飄揚。工會理事長于正道表示，此舉象徵勞資和諧，共同打拚的優良企業形象，客戶也有如吃下定心丸。

漢翔航空近日喜事連連，不但24日將舉行新式高級教練機（AJT）的出廠典禮，企業工會的會旗與漢翔公司旗幟、國旗還非常「罕見」並列飄揚在漢翔公司大門「衛我國防」的精神堡壘旗台上，象徵漢翔「勞資團結、永續經營」的精神，充分顯現漢翔公司勞資團結一心，共同打拚的優良企業形象。

于正道告訴中央社記者，漢翔是國際航太產業的國內龍頭大廠，國外客戶非常重視勞資和諧，不希望罷工影響產品交付日期和品質，若是在大門口明顯處讓客戶遠遠就見到勞資雙方的旗幟共存，對這家企業會有不同見解，代表著企業尊重勞工，勞工努力打拚，企業賺錢，利潤共享。他與漢翔董事長胡開宏溝通後，胡開宏立刻同意工會與公司的旗幟一同高掛旗台上。

于正道提出「智慧型工會」的觀念。他表示，「智慧型工會」並非輸入電腦一大堆數據之後獲得趨勢分析的智慧製造模式，而是在想法上超越勞資對立，以及擺脫非將資方告到倒閉不可的你死我活局面，應該聰明地努力創造勞資與客戶3贏局面。

他認為，最好的結果是企業與工會是合作伙伴關係，勞資雙方攜手活化企業創造力，提高生產力和競爭力。只有企業賺錢，會逐步提升員工福利，企業若垮台了，員工的工作也不保。工會透過良善互動平台與企業及會員互動，建立良好的公共關係形象，幫助企業向外爭取業務，在企業、員工及顧客間創造3嬴。 （編輯：楊玫寧）1080921