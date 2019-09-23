鐵礦砂及廢鋼跌價 豐興產品走跌

（中央社記者韋樞台北23日電）澳洲鐵礦砂價格連續2週反彈後熄火，每公噸大跌7.5美元，美國貨櫃廢鋼再跌至每公噸235美元，創下兩年多以來低價；豐興鋼鐵本週鋼筋每公噸下跌200元。

由於美國貨櫃廢鋼跌跌不休，豐興鋼鐵於21日率先調降廢鋼收購價每公噸200元後，本週國內廢鋼收購價平盤，每公噸7400元；鋼筋價格也跌200元，每公噸1萬5900元；型鋼基價平盤，每公噸2萬500元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週下跌7美元，每公噸248美元；美國貨櫃廢鋼本週跌10美元，每公噸235美元，已創下兩年多以來低價；澳洲鐵礦砂連續2週反彈，本週卻熄火，每公噸下跌7.5美元，由每公噸99.1美元跌至91.6美元。

豐興鋼鐵指出，國際廢鋼大買家土耳其除了主要購買大船廢鋼外，也是貨櫃廢鋼的主要買主，由於購買量大，議價空間加大，不論向歐洲或他國購買貨櫃廢鋼的量大價低，自然迫使美國貨櫃廢鋼賣主跟著降價，導致美國貨櫃廢鋼價格走軟。

豐興鋼鐵表示，至於鐵礦砂上週一口氣每公噸大漲11美元，本週陡降7.5美元，波動非常大，市場不尋常地出現如此大波動幅度，原先推測與中國大陸即將進入第4季冬儲旺季，搶在大陸北方寒冬的霧霾未起之前先煉鋼有關，但價格卻又不明陡降，值得進一步觀察。

豐興認為，主要還是下游的需求偏弱，致使上游的貨櫃廢鋼價格走跌；至於美中兩大國進入協商，是否有助貿易戰和緩，順勢帶動產業需求復甦，則是下一波產業觀察重點。（編輯：楊玫寧）1080923