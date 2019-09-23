5G頻譜12/10競標 電信業拚明年下半年商轉

（中央社記者吳柏緯台北23日電）5G頻譜競標時程出爐，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天表示，5G第一波釋照競標將從今年12月10日開始，預計明年1月完成釋照。電信業者則力拚明年下半年5G商轉。

陳耀祥指出，目前正在進行5G頻譜競標申請，至今已經售出7份招標書，申請時間將在10月3日截止。他進一步表示，申請截止之後，將會進行2個月的審查作業，並公告合格競標者，預計將在12月10日展開數量與位置的公開競價，並於明年1月完成釋照作業。

對於釋照後的時程，電信業者也已有擘劃。日前台灣大哥大總經理林之晨受訪時指出，電信業界一般評估在釋照後的6到9個月5G可以商轉，因此預計明年下半年5G服務就能登場。

除了公布競標的具體時間外，陳耀祥也首次對外公布，已售出7份招標書，引起議論，是否除了中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信等5大電信外，還有其他新進業者有意投標。對此，NCC平台事業管理處副處長蔡國棟澄清，購買招標書的仍只有5大電信業者，不過有其中2家業者購買兩份。

距離申請截止還有10天，蔡國棟說明，目前尚未有業者遞件。

根據NCC規劃，今年年底的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價新台幣243億元、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元、1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。

雖然第一波競標尚未開始，但交通部已著手規劃第2波頻譜競標，目前初步考量釋出時間點以第一波釋照3年後為原則，即2023年。（編輯：蘇志宗）1080923