電子零組件助攻 8月工業生產指數連2紅

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）8月工業生產指數連2紅，經濟部表示，電子零組件業為成長動能，年增9.5%為近10個月來最大增幅，積體電路業也受惠新品備貨及高階製程需求，年增近2成；預估全年生產指數轉正不是沒機會。

經濟部統計處今天公布8月工業生產統計，工業生產指數為115.29，年增2.28%，連續2個月正成長，今年前8月較去年同期減少1.18%；製造業生產指115.03，年增2.11%。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，電子零組件業生產指數125.44，為歷年單月次高，年增9.5%，創近10個月來最大增幅，也是工業生產持續走紅關鍵。

她進一步說明，各大品牌終端應用新品備貨需求陸續釋出，加上5G基礎布建加速推展與高階製程需求強勁，帶動積體電路業年增19.99%，表現亮眼；液晶面板及其組件業年減14.11%，主因中國面板產能持續開出，市場供需失衡，今年8月較上年同期減少1.95%。

電腦電子產品及光學製品業生產指數169.79，創歷年單月新高，連續第11個月雙位數成長，年增33.25%。王淑娟表示，台商回流主力業別以電腦電子產品及光學製品業居多，審核通過金額占整體64%，而伺服器、交換器、汽車電子控制器等產量明顯攀升，以及受惠於手機新品規格升級挹注而增產，累計1至8月較上年同期增加28.77%，表現十分亮麗。

她也說，去年10月後基期墊高，日後雖然無法像現在彈跳式成長，不過，廠商回流步調不變，可望維持正成長態勢。

傳統產業則相形失色，王淑娟說，機械設備業因經濟前景未明，企業投資步調趨緩，年減17.98%；基本金屬業年減10.59%，因全球鋼市表現平疲，加上進口鋼品競爭，減損台灣業者生產動能。

化學原材料業因下游石化廠檢修以及受貿易戰拖累，年減5.06%；汽車及其零件業因農曆七月以及進口車搶占市場，加上全球車市疲弱，年減9.5%。

展望9月表現，根據統計處調查，以家數計算的製造業生產動向指數為46.7，按產值計算的動向指數為48.9，王淑娟指出，因工作天數減少，廠商預期9月生產指數將較8月減少，統計處則預估年減1%至年增1%之間。

至於全年表現，王淑娟分析，美中貿易戰削弱全球經濟成長，且指數表現需仰賴歐美年終拉貨潮力道，不過，台灣受惠於台商回流以及先進製程，加上各品牌新品陸續上市，工業生產指數逐季好轉，「全年轉正不是沒機會」，不需過度悲觀。（編輯：黃國倫）1080923