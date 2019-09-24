台股小跌守住10900點 下檔有支撐

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台股今天區間震盪，終場小跌1點守住10900點之上。法人表示，寬鬆資金面將為股市下檔提供保護，預期台股在10200點到10500點附近支撐強勁。

台股今天在平盤附近整理後壓回翻黑，5日均線約10917點和10900點整數關卡一度失守，隨後電子回穩，大盤重返10900點之上，尾盤金融跌幅收斂，台股小跌逼近平盤。

加權股價指數終場收在10918.01點，下跌1.01點，跌幅0.01%，成交值來到新台幣1087.29億元，電子股小跌0.01%，金融股小跌0.07%。

主要電子權值股區間整理，股王大立光終場收在4240元，跌1.4%，台積電翻紅終場收在265元，小漲0.38%。鴻海翻紅收在74.9元，小漲0.27%。

聯發科收在387元，小跌0.26%，日月光投控收在73.3元，小漲0.27%。

被動元件族群國巨收在231.5元，小跌0.64%，華新科收在159.5元，跌1.24%。

金控股國泰金收在41.6元，漲1.09%，富邦金收在45元，小漲0.33%。中信金收在20.75元，小跌0.72%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，就目前貿易戰進展，美中雙方敲定10月初進行下一輪貿易談判，即使市場多預期雙方不易順利簽署協議，但預期全球央行持續降息，寬鬆資金面將為股市下檔提供保護，預期台股在10200點到10500點附近支撐強勁。

展望台股後市，魏永祥指出，在美中談判前台股仍為區間震檔格局，業績與展望佳的個股有表現機會，盤面仍是選股不選市。

在類股操作方面，魏永祥表示，可留意長期成長的5G、網通、TWS真無線藍牙耳機等，另外也可關注低基期的優質中小型股，轉機股、高股息股、受惠轉單效應的紡織、製鞋股等。（編輯：楊凱翔）1080924