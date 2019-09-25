奧運題材發酵製鞋股漲 豐泰近兩個月新高

（中央社記者潘智義台北25日電）4年一度的奧運明年將在東京舉行，經驗顯示奧運前一年運動鞋銷售業績都比較好。製鞋3雄今天盤中股價走高，豐泰盤中來到225.5元，創7月23日以來波段新高，大漲6.36%。

鈺齊-KY盤中來到92.2元，上漲3.13%。寶成來到39.8元，上漲1.4%。

豐泰企業統計，今年8月營收68億8207萬元，較去年同期增加16.57%，自結8月合併稅前淨利為11億6782萬元，1至8月累計合併稅前淨利68億521.7萬元，歸屬於母公司業主淨利為43億9689萬元，每股盈餘為5.98元。

寶成工業自結8月合併營收新台幣261.55億元，較去年同期增加8.4%。今年1月至8月自結合併營收為2088.38億元，較去年同期增加10.3%，主因獲益於寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業（集團）公司營運較去年同期持續成長。

鈺齊國際公司統計8月合併營收為11.62億元，較去年同期增加36.11%，單月營收已連續6個月創歷年同期新高，優於往年秋冬款出貨旺季單月營收表現；1至8月合併累計營收達84.79億元，較去年同期的67.56億元增加25.51%，再創歷史新高。（編輯：鄭雪文）1080925