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台電：為穩定供電 中火燃煤機組不宜提前除役

最新更新：2019/09/27 15:26
台電27日表示，由於近期供電趨於穩定，台電願加大降載力道，中火於空污季時停止運轉2部燃煤機組，並推動機組降載與環保停機等措施。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年9月27日
台電27日表示，由於近期供電趨於穩定，台電願加大降載力道，中火於空污季時停止運轉2部燃煤機組，並推動機組降載與環保停機等措施。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年9月27日

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）中市府今天要求中火若新增燃氣機組，4部燃煤機組要立即除役。台電表示，為穩定供電，中火機組不宜提前除役，台電願於空污季停止運轉2部燃煤機組，並推動降載與環保停機。

台中市政府今天針對台中火力電廠召開記者會，並且提出兩大訴求，首先是中火應減煤4成，若台電不肯落實中火減煤4成，中市府不排除撤發中火許可證。其次，若中火新增2部燃氣機組，至少4部舊燃煤機組要立即除役或拆除。

台電今天發布新聞稿表示，由於近期供電趨於穩定，台電願加大降載力道，中火於空污季時停止運轉2部燃煤機組，並推動機組降載與環保停機等措施。

台電說，雖然台中市政府希望讓4部燃煤機組除役，但能源轉型需按部就班，天然氣發電占比尚未達政策目標，台電為了維持穩定供電，燃煤機組不宜提前除役。根據規劃，中火2部燃氣機組將於民國113年及114年上線。

台電指出，提議將4部燃煤機組轉為備用，當備轉容量率偏低時，影響供電安全才啟動，不僅可以達到減排，又能讓調度更有彈性空間，供電更加穩定。

中火除了持續升級空污防制設備，台電也展現誠意，將在夏季停1部機組、空污季停2部機組，並依空品狀況與供電情勢進行燃煤機組降載。

台電從18日起開始執行「環保停機」新措施，當連續性空品不良時，經台電評估後，若減少一部燃煤機組發電仍可維持供電安全的條件下，將彈性調度燃煤機組「環保停機」；觀察18日至20日間，中火實行降載以及機組歲修，共減發1億3740萬度電。（編輯：郭萍英）1080927

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