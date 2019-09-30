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豐興廢鋼收購價 5天急降500元

最新更新：2019/09/30 12:33

（中央社記者張建中台北30日電）美國貨櫃廢鋼每公噸再跌8元，創2年多來低價，鋼筋大廠豐興的國內廢鋼收購價罕見從26日至今，5天內急降500元。

由於美國貨櫃廢鋼跌跌不休，豐興鋼鐵26日率先調降廢鋼收購價每公噸新台幣200元後，本週國內廢鋼收購價再降300元，形同5天內急降500元，每公噸6900元；鋼筋價格也跌400元，每公噸1萬5500元；型鋼基價平盤，每公噸2萬500元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本周平盤，每公噸248美元；美國貨櫃廢鋼本週跌8美元，每公噸227美元，已創下兩年多來低價；澳洲鐵礦砂每公噸下跌0.1美元，由每公噸91.6美元跌至91.5美元。

美國貨櫃廢鋼價格急跌走勢下，豐興鋼鐵會視市場行情在周間率先調降國內廢鋼收購價，隔周周一最新盤價不會再降價，但本周情況迴異，不但在26日每公噸先降200元，今天再降300元，統計整個9月的國內廢鋼收購價每公噸已大降1100元，鋼筋每公噸也大降1300元。

豐興鋼鐵表示，國際廢鋼大買家土耳其除了主要購買大船廢鋼外，也是貨櫃廢鋼的主要買主，由於購買量大，議價空間加大，不論向歐洲或他國購買貨櫃廢鋼的量大價低，自然迫使美國貨櫃廢鋼賣主跟著降價，導致美國貨櫃廢鋼價格走軟。

豐興鋼鐵指出，從26日至今，國內廢鋼收購價降500元，本周鋼筋每公噸也降400元。

另外，夏季電價9月底結束後，鋼鐵廠會從10月起恢復白天生產，在量增價跌下，市場行情值得關注。（編輯：楊玫寧）1080930

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