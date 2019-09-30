告別夏月電價 10/1起平均每戶電費可省58元

台電10月1日起啟動非夏月電價，若以一般家庭用戶每月用電330度計算，從夏月跨到非夏月，每戶每月電費平均可以省新台幣58元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北30日電）夏月電價即將結束，台電自10月1日起啟動非夏月電價，若以一般家庭用戶每月用電330度計算，從夏月跨到非夏月，每戶每月電費平均可以省新台幣58元。

台電電價分為夏月（6至9月）與非夏月（10月至隔年5月）2種收費方式，都是採取累進收費。

若以一般家庭每月用電330度計算，夏月電價每月電費為695元，以非夏月電價計算則為637元，等同從10月開始，平均每戶可減少58元電費支出；由於夏月電價較貴、用電量通常也較大，從夏月跨至非夏月，民眾繳交電費時應該會很有感。

台電說明，台灣夏月氣溫偏高，冷氣空調用電大幅增加，為了供應夏月期間大幅增加的用電需求，台電必須啟動發電成本較高的機組，導致供電成本上升，非夏月供電成本則相對較低。

為了公平合理反映夏月、非夏月期間供電成本的差異，並促使民眾節約用電，台電因而參考美、日、韓等各國電力公司的經驗，自民國78年2月起，實施季節電價。（編輯：楊玫寧）1080930