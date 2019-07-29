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台電節能診斷中心把脈用電 北市小學省3萬電費

最新更新：2019/07/29 17:38

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）台電成立節能診斷中心，為中大型用電戶提供診斷分析，並提出節電改善措施，台電舉例，台北市部分國小調整契約容量後，今年6、7月電費省下超過新台幣3萬元。

台電今年啟動能源診斷服務計畫，並在北、中、南3區處開設節能診斷中心，台電初期先鎖定高壓用戶為服務對象，提供免費用電診斷分析，只要是經常契約容量介於500瓩到800瓩的用戶，可向所在地的台電服務據點洽詢。

台電今天發布新聞稿說明，有60位節能診斷員走訪用戶用電場所，以專業測儀器檢測設備用電效率，並結合高壓入口網站資料，進行電力系統分析，最後由用戶評估是否要更換電價方案，或是改進設備、製程。

台電說，除了工商用戶，許多學校因新裝設冷氣而增加用電需求，台電也與教育單位及學校聯繫，掌握學校用電情況，定期分享用電管理和提供諮詢，更協助診斷最適契約容量，減輕學校電費負擔。

台電指出，檢視去年全台學校用電情況，發現有195間學校的契約容量並不合身，若調整契約容量後，全年電費支出預估可減少1萬元以上。像是台北市的龍安國小、古亭國小，今年6、7月省下的電費超過3萬元。

台電說，希望透過用電診斷及各式節電活動，帶動全民節電行動，讓用電更「健康」，更多省電祕笈可參閱台電「用電健檢中心」網站（http://taipowerdsm-clinic.taipower.com.tw/index.aspx ）（編輯：林孟汝）1080729

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