台灣住宅電價排名全球第3低 僅高於墨西哥及中國

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）政府宣布電價連3凍，平均電價維持每度新台幣2.6253元。據國際能源總署（IEA）日前公布2018年各國電價資料，台灣住宅電價僅高過墨西哥與中國，為全球第3低，工業電價則排名第5低。

根據國際能源總署（IEA）最新發布的資料顯示，2018年各國住宅用電電價，墨西哥以每度1.89元排名全球最低，中國以每度2.38元位居第2，台灣住宅用電每度平均為2.52元，排名全球第3低，與2017年度排名相同。

南韓、新加坡、日本等亞洲鄰近國，分別排名全球第6、13、25名低；全球住宅用電最高的國度為丹麥，每度高達13.29元，約台灣住宅電價的5倍，德國則是全球第2高，每度為10.65元。

工業電價部份，以挪威為全球最低，每度2.05元，第2名則是美國，每度2.09元，3名至5名依序為瑞典、芬蘭和台灣，台灣工業用電每度約2.44元，2018年較2017年第6名，上升一名。

調查顯示，台灣工業用電價格均較中國、南韓、日本等鄰近國家低廉；調查也指出，全球工業用電最貴的國度為義大利，每度5.25元，第2高則是日本，每度4.84元。

台電官網指出，資料來自國際能源總署，以2018年平均匯率1美元兌換30.156元新台幣計算。其中，住宅用電部份，中國和泰國資料為2017年數據，其他國家為2018年資料。工業用電部份，中國為2017年資料，其他國家為2018年資料。

經濟部日前拍板10月起平均電價維持每度2.6253元，是2017年新電價公式上路以來首次連3凍，若台電年度盈餘未達合理利潤，不足部分將由電價穩定準備餘額約435億元撥補。（編輯：張均懋）1080927