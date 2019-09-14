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非夏月電價10/1上路 每戶電費平均省58元

最新更新：2019/09/14 13:00
夏月電價將在9月底結束，10月起恢復非夏月電價，若以家庭用戶每月用電330度計算，每戶每月電費平均可以省新台幣58元。（中央社檔案照片）
夏月電價將在9月底結束，10月起恢復非夏月電價，若以家庭用戶每月用電330度計算，每戶每月電費平均可以省新台幣58元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）夏月電價將在9月底結束，10月起恢復非夏月電價，若以家庭用戶每月用電330度計算，每戶每月電費平均可以省新台幣58元；若家戶每月用電量均比去年同期少，只要上台電官網登錄，一年可獲得504元節電獎勵金。

為了公平合理反映供電成本差異，並促使民眾節約用電，台電從民國78年起實施夏月、非夏月電價的計費制度，每年從6月起至9月底為夏月電價，10月至隔年5月便恢復為非夏月電價。夏月電價級距相較非夏月電價調漲0%到27%。

若以一般家庭每月用電330度計算，夏月電價每月電費為695元，以非夏月電價計算則為637元，等同從10月開始，平均每戶可減少58元電費支出。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次，於每年4月及10月進行調整，將在18日召開電價審議委員會，審議10月起適用的電費。

經濟部長沈榮津日前表示，將視國際燃料價格、台電成本及台電利潤考量電價漲跌。不過，行政院政務委員龔明鑫日前接受中央社專訪時說，因美中貿易戰導致國際油價持續走跌，近期電價往上漲機會不大，但還是要電價審議委員會決定。

由於去年10月、今年4月已兩度未漲電價，台電虧損部分由電價穩定基金填補，目前電價穩定準備仍有416.93億元，今年審議結果電價若連3凍，將維持平均電價每度2.6253元。

另外，台電為了鼓勵民眾節電，民眾登錄後用電較去年同期節電1度以上，可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，若家戶每月用電量均比去年同期少，一年可獲得獎勵504元。若尚未登錄的民眾可以到官網登錄，為自己省荷包。

同時，至明年4月底前，民眾以台電App或以行動支付繳電費，可以累積點數兌換禮品或是抽獎券，甚至有機會得到Gogoro、LED電視等大獎。（編輯：黃國倫）1080914

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