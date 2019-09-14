電價新費率18日揭曉 審議委員：無調漲空間

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）電價費率審議會18日登場，外界估電價有望連3凍。電價審議委員指出，燃料走勢較上半年穩定以及考量經濟情勢，「沒有調漲空間」。但仍將依台電所提供的資料，做出最終決議。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次，於每年4月及10月進行調整，並且明定電價調幅天花板為3%。台灣目前平均電價每度2.6253元，經濟部將在18日召開電價費率審議會，由政府機關、工商及消費者團體以及專家學者審議10月起適用的電費。

經濟部日前指出，電價是否可能調漲或連3凍，將視國際燃料價格、台電成本及台電利潤為整體考量。

電價費率審議會委員、消基會董事長雷立芬接受中央社記者採訪時說，燃料是電價調漲與否關鍵，依目前來看，天然氣價格為下跌趨勢，原油價格也是區間盤整、波動不大。另外，台電將有夏月電價收入挹注，壓力比上半年小。

雷立芬認為，受惠台商回流以及轉單效應將刺激台灣經濟成長，不過，回流產能不會即刻反應，加上台灣經濟與國際情勢高度連動，綜合燃料成本、經濟情勢等因素，目前電價無調漲空間。

她強調，電價審議委員將根據台電提報資料以及考慮客觀環境，做出最終決議。

工商團體代表、商總理事長賴正鎰說，因美中貿易戰情勢尚未明朗，國際局勢多變，內部因素則受一例一休、基本工資調漲，讓企業負擔大幅增加，政府應將上述因素納入考量，不要調整電價。此外，適逢總統大選，預估10月後的電價應該不會調漲。

中央大學管理講座教授梁啟源則持相反意見，他認為，電價漲跌應該回歸公式，反映台電成本，台電累積虧損已達新台幣1200多億元，若台電虧損持續擴大，電價穩定準備用罄，到頭來還是要政府來買單，對民眾也不好，「重回補貼老路，作法能永續嗎。」

他說，以2025年平均用電成長率為1.26%、1.86%，經濟部估算，電費恐較現行平均電價成長2成至3成。若政府現在抑制電價漲幅，民眾終究仍得面臨電價調漲苦果。

因上半年國際燃料價格略高於預期，加上配合空污降載以及地方減煤，改用天然氣發電，台電財報顯示，今年前7月虧損282億元，較去年同期211億元，虧損增加71億元。

由於台電去年度盈餘未達合理利潤，電價費率審議會3月決議，由電價穩定準備提撥予台電公司363.97億元，電價穩定準備餘額為416.93億元。（編輯：林孟汝）1080914