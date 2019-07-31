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經長保證不缺電 盤點供需仍有400億度空間

最新更新：2019/07/31 19:31
經濟部長沈榮津31日表示，供電盤點加上節電度數仍有約400億度空間，足供台商回台、根留台灣、中小企業新增投資所需用電。中央社記者廖禹揚攝 108年5月9日
經濟部長沈榮津31日表示，供電盤點加上節電度數仍有約400億度空間，足供台商回台、根留台灣、中小企業新增投資所需用電。中央社記者廖禹揚攝 108年5月9日

（中央社記者廖禹揚台北31日電）產業界憂心缺電，經濟部長沈榮津今天表示，盤點後，加上節電度數，供電仍有約400億度空間，足供台商回台、根留台灣、中小企業新增投資所需用電。

產業界對缺電疑慮不減，工總日前發布2019白皮書時，也對未來穩定供電表示憂心，建議核電備而不用。

不過，經濟部長沈榮津今天接受媒體聯訪時表示，從供給面來看，去年整體電力供給2664億度，2025年預估將達到3029億度，供電量增加365億度；而從需求面來看，半導體預估將有2.6兆投資，可能新增166億度用電需求，加上車輛電動化預估增加的6億度電，仍有193億度電，而2025年預估節電成效可達202億度電，整體仍有395億度供電餘裕，足供台商回台、根留台灣、中小企業新增投資所需用電。

沈榮津也提到，很多人擔心綠電太貴，但目前陸域風電躉購電價每度2.54元、太陽光電2.58元、離岸風電競價2.2至2.5元，都低於平均電價2.6元。而面對國際上使用綠電趨勢，政府有責任提早布局綠色供應鏈，也能提高能源自給率及能源多元化。

至於業者反映綠電取得不易，經濟部近期要求能源局及台電研議開放已與台電簽訂躉購合約的綠電業者「談分手」，沈榮津表示，由於「分手費」可能影響用電大戶後續取得價格是否合理，已請台電研議合理的釋出費率，讓用電大戶能有更多元、合理的選擇。（編輯：鄭雪文）1080731

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