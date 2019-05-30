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民進黨議員反重啟核四 侯友宜：核四議題不存在

最新更新：2019/05/30 17:06
多名民進黨新北市議員30日在市議會中質疑核安，反對前新北市長朱立倫重啟核四主張，市長侯友宜（後右）30日說，在他認知上，燃料棒已送走，核四議題已不存在。中央社記者王鴻國攝　108年5月30日
多名民進黨新北市議員30日在市議會中質疑核安，反對前新北市長朱立倫重啟核四主張，市長侯友宜（後右）30日說，在他認知上，燃料棒已送走，核四議題已不存在。中央社記者王鴻國攝　108年5月30日

（中央社記者王鴻國新北30日電）大屯山是活火山，引起多名民進黨新北市議員質疑核安，反對前新北市長朱立倫重啟核四主張，市長侯友宜說，「那也要朱立倫當選呀」。燃料棒已送走，核四議題已不存在。

新北市議會今天進行市政總質詢，何博文等多名民進黨議員聯合質詢，質疑大屯山及龜山島經調查已被確認是活火山，新北有核一、核二廠，朱立倫及前總統馬英九都主張重啟核四，萬一發生災難，市民恐難逃生。要求侯友宜表態，侯友宜說，「那也要朱立倫當選呀」。

侯友宜表示，在活火山旁或斷層上設核電廠都屬高風險，在他認知上，燃料棒都已送走，核四議題已是不存在的東西了，他主張要核安最重要及不能缺電，若要重啟核電，只要市民反對，他也會站在市民的立場。

議員李坤城詢及核一的室外乾式貯存場的問題，侯友宜表示，還在等台電進行水土保持改善，若改善且經水保專家審核，新北市不會卡關，但要求台電不能把新北市當成核廢最終貯存場，最好是把乾貯場從戶外改室內。但李坤城強調，為後代子孫著想，應反對設置核廢貯存場。侯友宜說，「我的立場和你一樣」。

何博文關切老人共餐應獲政府適時支持，侯友宜表示，老人共餐運動推動是以自發自主自費為原則，獲得地方正面的反應。但政府應適時給予支持，市府將挑選100處共餐點給予獎勵金每年新台幣5000元，也提供農業局的農特產品加菜。

議員們也質疑公有市場推動歐付寶等行動支付的成效不彰，侯友宜強調，電子支付是時代潮流趨勢，轉換過程中一定需要緩衝期，但仍期盼透過現金與行動支付雙管齊下的方式，改變民眾消費行為。經發局長何怡明表示，迄今並未有攤商因未加入歐付寶行動支付而遭市府收回攤位，市府會考量攤販接受程度及消費者習慣，再評估納入其他支付工具可行性。（編輯：李錫璋）1080530

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