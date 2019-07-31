龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）政務委員龔明鑫今天再度重申，台商回流潮，政府準備好土地、電力、水，五缺問題已有改善。現在是投資台灣的好時機，盼藉此協助國內產業成功升級。

由中華經濟研究院舉辦的「美中經濟對抗之影響與因應」研討會今天登場，政務委員龔明鑫出席活動，並擔任會後交流主持人。

龔明鑫說，美中貿易戰對全球產業造成劇烈影響，相較過去大一統供應鏈，未來供應鏈將會產生重組，且效應越來越明顯，商品不會只在中國生產，廠商將因應市場需求、生產技術，在全球多元布局。

龔明鑫說，受貿易戰影響，台商近期積極回流，不過，全國工業總會日前發表「2019工總白皮書」，再度提及台灣產業環境面臨缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題。他強調，政府準備好土地、水、電力因應返鄉潮，五缺問題已有改善。

他說明，經過政府盤點，目前已經有約1800公頃土地，台糖也預備好約1000公頃土地，並無缺地問題；用電部分，備轉容量率自今年起超過10%，代表供電無虞，「台灣已經走過最缺電的時刻」。

龔明鑫表示，過去30年與未來30年是截然不同的世界，各界應該審慎思考未來，現在是投資台灣的好時機，「對台灣非常重要」，期盼廠商趁此時加碼台灣，協助國內產業成功升級。（編輯：楊凱翔）1080731