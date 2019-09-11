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烈日高照太陽能發威 發電量一度超越核二廠

最新更新：2019/09/11 21:44
根據台電官網，太陽能11日中午最高發電量達204.9萬瓩，發電能力一度超過核二或核三廠的2部機組。（示意圖／中央社檔案照片）
根據台電官網，太陽能11日中午最高發電量達204.9萬瓩，發電能力一度超過核二或核三廠的2部機組。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）全台天氣晴朗炎熱，太陽能發威，根據台電官網，太陽能今天中午最高發電量達204.9萬瓩，發電能力一度超過核二或核三廠的2部機組，也超越2日太陽能發電曾達203.6萬瓩的紀錄。

繼2日太陽能一度貢獻達203.6萬瓩，今天再度發威。由於全台晴朗悶熱，台電官網顯示，太陽能在中午最高發電量達204.9萬瓩，占整體發電量6.051%，更超越2日紀錄，發電能力一度超過核二或核三廠的2部機組。

根據台電官網，部分機組因空氣品質降載；不過，今天依舊是亮起供電無虞的綠燈，預估備轉容量率達12.95%，未來一週備轉容量率均超過10%。

行政院政務委員龔明鑫今天表示，太陽光電發電量一度超過核二廠，預期到2021年夏天，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，超越3座核電廠的合計發電量。

龔明鑫說，政府規劃的第2期「太陽光電2年推動計畫」，累計至去年已完成2.8GW，到2021年將再完成3.7GW，將可帶動新台幣2220億元投資效益。

根據政府規劃，太陽光電在2025年裝置容量將達20GW；其中，屋頂型占3GW。經濟部日前指出，屋頂型太陽光電裝設步調快，屋頂型已達2.8GW，今、明年有望提前達標。（編輯：蘇志宗）1080911

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