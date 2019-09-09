台離岸風場首發電 海洋風電第二階段逐步試運轉

（中央社記者廖禹揚台北9日電）沃旭能源今天表示，台灣第一個具商業規模的離岸風場海洋風電（Formosa 1）已開始試運轉發電，目前已安裝完成的10支風機，已有6支陸續進入試運轉階段。

海洋風電第2階段首支風機在7月底完成安裝，沃旭能源今天在臉書宣布，5日已開始進行首支風機的發電試運轉。海洋風電第2階段規劃設置6MW、共20支風機，目前已有10支完成安裝，並有6支已陸續開始發電試運轉。

沃旭能源指出，風機發電試運轉是離岸風場完工前最後一個步驟，每支風機都需完成10到14天的發電測試，期間確認一切正常，才可準備商轉，沃旭能源預估20支風機將在未來2個月內陸續開始試運轉。

海洋風電董事長、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示：「海洋風電第2階段開始發電是風場完成前最後的里程碑，也是工程團隊與所有合作夥伴共同努力的成果。沃旭與海洋風電合資夥伴JERA、麥格理資本及上緯，將如期如質建造完成台灣第一座示範風場，正式為台灣生產大量乾淨電力，將台灣能源轉型的願景化為現實。」

海洋風電包含兩階段，第1階段容量8MW，兩支風機已於2016年10月安裝，第2階段容量120MW，共20支風機，地點位於台灣西北苗栗縣海岸約2至6公里處，預計今年底完工併聯發電，總發電容量128MW，每年可供應12.8萬戶家庭使用。（編輯：蘇志宗）1080909