再生能源是趨勢 專家：台灣要有全民共識

工研院長劉文雄（中）邀集各國專家研討再生能源經驗和借鏡。專家認為，發展再生能源是世界趨勢，台灣要有全民共識、政府穩定的能源政策，並解決再生能源併網的技術困難和衝擊。中央社記者韋樞攝 108年9月4日

（中央社記者韋樞台北4日電）工研院今天邀集各國專家研討再生能源成功經驗和借鏡。專家認為，發展再生能源是世界趨勢，台灣要有全民共識、政府穩定長期的能源政策，並解決再生能源併網的技術困難和衝擊。

工研院今天舉行「2019永續能源策略國際研討會」，會中邀請美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁、美國南加州愛迪生公司執行總監邱維倫、英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華、日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔分享各國在再生能源發展的經驗。

邱維倫表示，再生能源重點面向很多，但大家都注意太陽能和風力，其實還有水力、抽蓄、地熱等發電，不需要集中於一種，彼此應相輔相成；其次是政府的長期穩定政策是創造產業發展的基礎；而且再生能源併入電網非常重要，因為電網現代化、電網的穩定度和韌性都是重要考量。

李偉仁指出，再生能源可從兩方面來看，第1是建造再生能源的設備、塑造投資環境，以及營運時能否將間歇性的電力穩定送到電網上；第2是間歇性電力併入電網時對系統的衝擊是什麼，因為風電屬於間歇性發電，會影響電力品質和電壓，所以風場要提供電力調度中心，否則變成再生能源系統和電力系統之間互相指責。

他說，希望台灣的電業法修正後開放電力市場，因為不同的電力來源彼此競爭又合作。他舉例，在德州的電費單上會顯示有多少電力來自再生能源，有些人願意多花錢或擔負社會責任而買再生能源電力，有人也可選擇最便宜的電力，可以自己選擇電力公司，若未來電業法修法後，台灣民眾可以知道自己為地球減碳貢獻多少，從投資、營運到全民共識很重要。

李偉仁指出，將來再生能源占比多時，會在電力調度上產生挑戰，所以要選擇好的電力公司，發現問題並設法解決問題；例如英國的離岸風電裝置容量有8.5GW，德州的陸域風電有21GW，大約兩週前天熱但風不吹，電價高到一度9美元，所以電力公司要了解可能遇到的問題，並設法來化解調度的風險。

益田泰輔說，日本的再生能源發展主要以太陽能為中心，目前裝置容量超過40GW，主要是2010年大地震和福島核災後催生，但其實早在地震前，日本政府在2010年成立新能源開發機構，設法優化電網供電問題。

益田泰輔建議，台灣民眾本身對再生能源電力供應要取得各方共識，畢竟再生能源是全球性的議題，各國都在提升裝置；其次是台、日都沒有有石油和煤等天然資源，所以這是未來台灣勢必面對的問題。

黃宗華認為，再生能源的研究能量必需建立在大學和研究機構內；在相關設備供應鏈上，台灣有高度研發和製造能力，可以在風電產業供應鏈打造出適當產品沒有問題；且台灣的離岸風電條件不錯，未來可以像英國一樣，在政策和技術上可長可久。

工研院長劉文雄說，再生能源是世界趨勢，不可缺席和忽視；台灣要發展低碳環境，大家必須要有共同理念，以民眾、電力公司和政府三方合作；此外，政府的再生能源政策要穩定延續，不能進兩步退一步，否則永遠到不了目標，例如加州再生能源發展十餘年，且再生能源占比愈來愈多、愈快；最後電力系統可視為一個生態系，除了研發，還要產業界投入，再生能源才能發展起來，促進經濟成長。（編輯：郭萍英）1080904