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龔明鑫：2021太陽能尖峰發電量將超越核電

最新更新：2019/09/11 19:15

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院政務委員龔明鑫今天表示，日前太陽光電發電量一度超過核二廠，預期到2021年夏天，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，超越3座核電廠的合計發電量。

近日全台天氣炎熱，日照充足，也帶動綠能發威。根據台電官網，2日上午太陽能一度貢獻超過200萬瓩電力，發電能力超過核二或核三廠的2部機組。

龔明鑫今天下午表示，這是一個里程碑，預期到2021年，太陽光電在尖峰時間發電量可達到全台發電量12%、4GW以上，超越3座核電廠的合計發電量3.8GW，核能發電的重要性將持續降低。

龔明鑫指出，政府規劃的第2期「太陽光電2年推動計畫」，累計至2018年已完成2.8GW，到2021年將再完成3.7GW，將可帶動新台幣2220億元投資效益。

他說，在此目標下，發展太陽光電有3大主軸，第一為強化產業園區，在工業局、加工出口區和科技部所轄工業區內設置太陽光電；第二是農、漁、畜電共生，鼓勵畜舍進行複合式利用，農漁專區建立農電與漁電示範專區，由台糖的國有土地帶頭先做；第三是中央與地方共推綠能，如屏東部分地層下陷區，不利耕作的土地可變更為太陽光電用地，台南市規劃屋頂型太陽光電等。（編輯：蘇志宗）1080911

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