綠電不足供應Google 曾文生：加速漁電共生

（中央社記者劉姵呈台北12日電）Google宣布將在台南興建資料中心，台南市長黃偉哲憂心綠電不足以供應Google所需；經濟部次長曾文生今天受訪表示，漁電共生牽涉3大層面，相信只要逐步克服，建置速度就能加速進行。

Google在11日宣布，按照嚴謹的選址流程、評估技術與各項因素，選擇台南作為興建資料中心的地點，且預定年底動工；不過，台南市長黃偉哲擔憂，Google必須採購綠電，但台南漁電共生案卻卡在農委會，希望中央儘快審查。

針對外界關注台灣是否能供應大廠所要求的綠電，經濟部次長曾文生今天出席「綠色金融暨離岸風電發展之風險與前瞻」研討會時接受媒體訪問時表示，漁電共生有非常多的溝通會議還在進行，主要是太陽光電開發商也很積極，整體來說，他認為牽涉到3大層面的問題待解決。

曾文生指出，第一層是地主跟實際做養殖的承租人之間的契約關係如何走下去，像是如何照顧養殖業者的生計。

第二層面，是魚塭上做太陽光電的相關規範，包括像是設置規範、清洗太陽能板等規範都要確立；最後一個層面就是，個別的電廠在大環境系統中的位置是否會對生態有影響。

曾文生認為，大概就是這3個層面的問題待解決，不過他表示，因為地方政府也非常的積極，願意來協助，他認為問題只要逐步克服，把大家擔憂的問題去釐清與解決，相信建置速度就能加速進行。

不過，針對媒體提問Google在台設廠時，必須在地購買，也就是在當地採購綠電，是否有想過符不符合其需求；曾文生也表示，Google必須在地採購2到3成的綠電，「在地指的是台灣」，對於媒體再追問意思是否只要綠電來源自台灣就可以，不侷限台南，他說，「我相信Google的標準是這樣」。

此外，媒體提問離岸風電開發商反映國產化要求太高，曾文生也表示，這都是一個過程，國產化一些審查正在進行中，可能會有些東西有困難，但不代表不能克服。（編輯：林興盟）1080912