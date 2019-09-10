新電價費率18日審議 經長：考量3因素

（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部長沈榮津今天表示，經濟部將在18日召開電價費率審議會，研議10月起適用的新電價，至於是否可能調漲或連3凍，則要視國際燃料價格、台電成本及台電利潤來做整體考量。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，分別在4月及10月公告是否調整電價，自去年4月調漲後已連續2次未調整，虧損部分皆由電價穩定準備來填補，目前電價穩定準備剩餘新台幣417億元。

外界關注，上半年台電虧損及國際油氣燃料價格較高，可能為電價帶來調漲壓力，沈榮津今天至經濟部記者室受訪表示，會尊重審議委員會意見，目前不便對電價是否調整發表意見。

不過，沈榮津也說，電價是否調整，一般會從燃煤、燃油、天然氣等國際燃料價格，台電成本，以及保障台電5%合理利潤等3大因素來做整體考量估算。

龔明鑫日前接受中央社專訪時表示，電價還是要電價審議委員會決定，但從趨勢上來看，因為美中貿易戰導致國際油價持續走跌，近期往上漲機會不大；加上7月和8月是夏季電價計費，可以稍微彌補台電上半年的虧損。

龔明鑫指出，電價穩定準備還有新台幣400多億元，有一些空間保障台電利潤，因此電費漲價壓力不大。

台電先前也就電價調漲議題回應，依整體國際燃料價格走勢，加上夏季電價挹注，全年營收應不致虧損；能源局則表示，會依據電價公式及照顧民生、穩定物價、節約能源等原則檢討電價，以避免電價短期大幅波動衝擊民生經濟。（編輯：林孟汝）1080910