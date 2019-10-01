助業者掌握市場趨勢 國際清真產業論壇登場

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）國際清真產業論壇今天登場，外貿協會表示，邀請多國講師分析各國清真市場，讓台灣業者了解相關資訊。此外，貿協也將組日本清真拓銷團，搶攻日本2020年東京奧運清真商機。

經濟部國貿局委託外貿協會成立清真推廣中心，並在今天舉辦首屆「國際清真產業論壇」，邀請馬來西亞、印尼、新加坡等6國講師演講，解析各國認證系統及市場，讓業者掌握清真商機資訊和行銷資源，國貿局副局長李冠志、貿協秘書長葉明水等人均出席活動。

李冠志表示，台灣需要靠產業交朋友，發展清真產業不僅攸關經濟，更代表社會、文化、民族等層面，希望能藉此把台灣經貿實力推廣到全世界，得到穆斯林國家的認同。

葉明水致詞時說，穆斯林目前人口超過18億人，市場規模達2.1兆美元，2023年估將達到3兆美元，穆斯林市場具有人口紅利以及商機發展潛力。

他說，台灣積極開拓清真商機，並且建立友善環境，已有1000多家業者通過認證清真認證。這次論壇能加強國際交流，讓台灣業者加深了解全球穆斯林市場，汲取各國發展清真產業的寶貴經驗。

葉明水表示，貿協將持續協助業者取得清真認證，能讓世界各地更多穆斯林朋友認識台灣最優質的清真商品，此外，今年還有日本清真產業拓銷團、中東團，都將推銷台灣清真商品。

外貿協會行銷處長吳俊澤補充，日本發展清真認證步調較台灣慢，因此，貿協將組團搶攻東京奧運以及當地清真產業商機，目前約30家廠商加入，包含保健商品、零嘴、水產原料和珍珠奶茶供應鏈等業者。（編輯：楊凱翔）1081001