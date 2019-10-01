火力電廠擴大降載 9月減發度數為去年同期5.5倍

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）新機組陸續上線，供電狀況轉穩，台電說，以燃煤及燃油為主的火力電廠降載幅度持續擴大，9月減發度數達9.02億度，為去年同期5.5倍。其中，台中電廠9月減發度數為去年同期的5.4倍。

台電今年有通霄電廠、大潭電廠和林口電廠陸續多部新機組上線，再生能源裝置容量也逐步增加，供電狀況較往年好轉，今年夏天供電燈號多為代表供電無虞的綠燈，備轉容量率多超過10%。台電今天發布新聞稿表示，台電自2017年11月起配合空品預警實施降載制度，截至今年9月底共降載1827次，減發114.92億度。

台電說，今年入夏後供電情勢轉趨穩定，在供電充裕情況下，台電擴大降載幅度，除了持續推動降載，並在9月起首次推行環保停機制度，評估供電穩定及機組狀況，在減少一部燃煤機組發電仍可維持供電安全的條件下，彈性調度該燃煤機組「環保停機」。

根據台電統計，全台燃油及燃煤等火力電廠去年9月降載28次，減發1.63億度，今年9月全月降載99次，減發9.02億度，為去年的5.5倍。

台電說明，以興達電廠降載增幅最大，興達電廠去年9月降載4次，減發285萬度，今年9月包含環保停機共降載44次，減發2.39億度，為去年的83.5倍。其中，28日創紀錄單日降載5次，降載量130萬瓩，為興達電廠自2017年11月施行降載制度以來最高。

台電說，台中電廠去年9月全月降載17次，減發1.18億度，今年9月包含環保停機共降載48次，減發6.38億度，為去年的5.4倍，且在18日起納入環保停機制度後，非歲檢修降載量超過歲檢修。

台電表示，台中電廠自2017年起執行環保改善工作，短期於空品不良期間進行降載，中期計劃是在2024年前投入超過413億元，執行既有空污防制設備改善升級，並興建2座室內煤倉降低揚塵。長期則落實減煤增氣，興建2部燃氣機組，第1部機組預計2024年商轉。（編輯：張均懋）1081001