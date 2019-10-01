上週外資對亞股賣多買少 唯對陸股連7買

（中央社記者韓婷婷台北1日電）根據統計，上周外資對亞股賣多買少，僅陸股、台股與印度股市維持吸金姿態，其中印度股市單週吸金17.68億美元，為上週最吸金市場，陸股則連7週獲資金淨買超。

全球市場關注即將展開的美中貿易談判，投資情緒漸趨觀望，致使全球股市上週表現大致處於整理格局微疲弱；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，全球股市除歐非中東地區資金呈現微幅淨流入外，其餘皆呈失血狀態，整體量能較前一週收窄。

摩根投信表示，陸股雖然連7週獲資金淨流入，上週再進帳6.36億美元資金買超，惟買超金額相較過去幾週大幅減少。台股則獲外資小買0.09億美元。其它市場皆承受相當賣壓，其中，印尼股市已經連11週遭外資賣超，失血最為慘重。

不過，值得慶幸的是，統計今年迄今，外資對亞股仍買多賣少，以中國、印度、印尼為首，其中以陸股表現最為出色，今年迄今已累計269.88億美元買超，印度股市也累計82.03億美元買超，而印尼股市以36.61億美元買超位居第三。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，根據9月份經理人調查顯示，有38%的經理人認為中美貿易紛爭將成為新常態，短期落幕機會低，導致上週外資對亞股買超力道收手。

林雅慧說明，隨著全球景氣逐漸放緩，中國經濟形勢持續下滑，儘管借貸升溫，但出口、製造業、房地產投資均顯著放緩，隨豬肉價格較去年同期高漲47%，CPI來到17個月高點，加上人民幣貶值壓縮購買力下，也不利零售消費前景，中國第3季GDP面臨保6壓力，仍須更大的政策發力以維持合理增長目標。

儘管如此，林雅慧補充，中國逢十一國慶，市場預期國家隊資金進場維穩機率高，上證綜指30天波動率上週降至12.31%，創下2018年2月以來新低，至於長假後A股後市則需進一步觀察貿易談判發展，以及中國內部經濟和企業盈利的強弱。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，隨著美中有望在10月初進行談判，加上美國近期公布經濟關鍵數據如GDP、代售屋銷售等多優於預期，以及2020年美國企業獲利預估將維持正成長等力道支撐，雖短線上仍有多空雜音干擾，但從中長期來看，市場情緒已從今年中期貿易戰正酣中逐漸恢復，風險性資產如股市及高收益債後續有望回溫。（編輯：黃國倫）1081001