中砂3大事業體看佳 明年獲利估成長

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）中砂受惠半導體先進製程對再生晶圓拉貨，以及先進規格鑽石碟產品獲客戶青睞，法人估明年3大事業體業績看佳，今年第4季到2020年表現可望明顯復甦，明年獲利可望成長。

展望中砂營運表現，本土法人報告指出，公司持續研發先進產品線，包括先進規格鑽石碟等新品項，陸續打進晶圓代工大廠、歐系整合元件製造廠（IDM）、美系記憶體大廠等。

此外中砂今年推出高性價比的新規格鑽石碟，受惠美中貿易戰，主要客戶試用和採購量增加，法人指出市占率提升，相關新專案從今年下半年到明年將有明顯挹注。

在新產能布局，法人表示，竹南新廠再生晶圓可於明年導入量產，有機會切入晶圓代工大廠3奈米到5奈米先進晶圓製程，預期新廠投產後稼動率可逐步爬升。

展望明年營運，法人預期中砂明年3大產品線包括砂輪事業部、鑽石事業部、晶圓事業部業績可望回升，預估明年獲利可望成長。其中砂輪事業部看觸底向上；鑽石碟可打進國外IDM客戶、以及受惠晶圓代工廠對先進鑽石碟採購需求，預期鑽石事業部明年全年業績可望年增1成。

另外再生晶圓受惠竹南廠明年上半年導入量產，預期明年相關事業體業績，可以增加個位數百分點。

從產品線比重來看，砂輪事業部和鑽石事業部占比各約27%到28%左右，晶圓事業部占比約43%。

中砂自結9月合併營收新台幣4.03億元，較8月微減，比去年同期4.41億元減少8.68%。累計第3季自結合併營收12.16億元，較第2季11.86億元成長2.57%。（編輯：楊凱翔）1081009