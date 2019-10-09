台商越南深耕30年 整體形象僅次日本

（中央社記者吳柏緯台北9日電）台商在越南深耕30年，台灣亞洲交流基金會調查，友善、自由民主與科技進步是台灣與台商在越南企業眼中普遍的印象。整體形象在10大主要投資國中排行第2，僅次於日本。

台灣亞洲交流基金會今天公布「台灣與越南形象越南調查計劃」，台亞基金會執行長楊昊指出，台灣在越南深耕時間很長，而且台商在越南的足跡廣泛，此外越南也是東協的新興大國。因此在決定要進行形象調查時，第一個想到的就是越南。

「台灣與台商形象越南調查計劃」選擇120名與台灣有業務往來的越南企業管理階層所做的問卷調查，不只調查產業的情況，同時也調查台灣在越南企業眼中的形象。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈表示，根據這項調查的結果顯示，電子、機械產品是越南的受訪者心目中「台灣製造」的代表，不但是提到台灣時最先想到的產品類型，同時對於該類型產品品質的印象也較好。

分析台商在越南受訪者心中的印象，普遍認為「注重信用」、「遵守法規」與「國際化」。徐遵慈指出，由於台商早期進入越南投資是以中小企業為主，直到2000年後大型企業逐漸進入，同時越南的相關法規也逐步調升，環保意識也增加，不少的台灣企業都能夠配合，因此在相關的評比都明顯提升。

如果分析台灣在越南企業心目中的印象，最多的是「友善」、「科技進步」與「自由民主」。

這份調查也針對10大主要投資國的好感度排序，台灣在10個國家裡排行第2僅次於日本；進一步分析台灣企業的好感度，一樣排行第2。

不過，這次調查也發現，在「勞工」的項目中，僅得到3.61分。徐遵慈表示，台商在企業社會責任、保障員工平等升遷空間、提升員工福利的形象，對越南企業而言較不鮮明，因此仍有進步空間。（編輯：蘇志宗）1081009