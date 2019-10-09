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大成鋼連4個月營收較去年衰退 第4季展望保守

最新更新：2019/10/09 18:05

（中央社記者潘羿菁台北9日電）大成鋼結算9月營收新台幣62.09億元，年減1.7%，為連續4個月較去年同期衰退；第3季營收199.86億元，年減5.9%。展望第4季因美國工作天數減少，營收將比第3季略減。

美國政府對全球鋼品祭出232條款，針對不銹鋼品項課徵25%高關稅，大成鋼連帶遭受負面衝擊。為避免掉單，大成鋼必須與客戶共同負擔關稅，才能維繫市占率，但也影響大成鋼今年以來獲利不如預期，上半年單季每股稅後純益（EPS）賺不到1元。

此外，因美國進口成本墊高、物價攀升，客戶心態偏保守，唯有基本需求才下訂單，追價備庫存意願偏低導致營收偏弱，累計今年前9月營收為620.3億元，較去年同期衰退3.5%。

大成鋼表示，美國對中國鋁捲板課徵反傾銷稅後，中國製鋁捲板雖然無法銷入美國，但是中東與歐盟等其他同業起而代之，積極搶進美國鋁捲板市場，造成當地供過於求，殺價競爭再現，大成鋼位於美國公司毛利率難有起色。

大成鋼去年10月斥資3.5億元收購美國鋁業孫公司Alumax Mill Products，建立美國當地產能，卻慘遇價格戰，收購效益無法發揮。

法人估計，大成鋼第3季EPS可能也賺不到1元，今年獲利動能熄火。

大成鋼表示，第4季適逢感恩節、耶誕節等假期，美國工作天數會比第3季少，可以預期營收也會下降。現階段低迷狀態恐怕要等到美國大選過後，屆時才能進一步觀察，是否會提出新政策取消貿易壁壘。（編輯：張良知）1081009

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