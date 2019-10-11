亞洲會展聯盟年會登場 葉明水分享台灣經驗

（中央社記者吳柏緯台北11日電）亞洲展覽會議協會聯盟年會在馬尼拉登場，貿協秘書長葉明水受邀出席論壇並分享台灣會展產業發展現況。此外，年會期間與菲律賓相關單位交流，盼促進台菲合作機會。

亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）理事會及年會今天在菲律賓馬尼拉盛大召開，外貿協會秘書長葉明水，受邀參加年會期間舉辦的菲律賓會展論壇，並擔任主講人。

在會中，葉明水除了介紹亞洲重要會展活動及趨勢，並大力推廣台灣會展產業，包含台灣將在2020年舉辦多場大型國際會議。同時，他也介紹南港展覽館二館（TaiNEX2）及會議中心的數位化成果，邀請國際會展組織赴台灣舉行展覽及會議。

除了葉明水的分享外，菲律賓、馬來西亞、泰國等國家的與會代表，各自分享該國的會展品牌與策略。

由於是會展界的大事，因此在論壇期間，葉明水也代表台灣會展產業與菲律賓模具協會、菲律賓旅遊推廣局、菲律賓食品公會及菲律賓橡膠公會的代表交流，洽談台、菲未來在會展方面合作的可能。

AFECA是亞洲最大的會展產業組織，擁有155個協會與公司會員，過去一年大力提升亞洲整體會展的國際水平與能見度，並持續擴大規模，增加緬甸、柬埔寨、越南等新進會員，越南的胡志明市旅遊局也將成為聯盟顧問。（編輯：鄭雪文）1081011